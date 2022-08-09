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أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه شبح أزمة بسبب الطاقة

أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه شبح أزمة بسبب الطاقة
9 أغسطس 2022 17:49

طيلة 400 عام، شهدت شركة "هينز غلاس" الألمانية، وهي واحدة من أكبر مصنّعي زجاجات العطور في العالم، عدّة أزمات حادّة، منها الحربيْن العالميتيْن وأزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي. لكن أزمة الطاقة التي تواجهها برلين حاليًا تهدّد الشركة بالزوال.
وقال نائب المدير التنفيذي لشركة "هينز غلاس" مراد أغاش "نواجه وضعًا استثنائيًا".
وتابع "إذا توقفت إمدادات الغاز، من المرجّح أن يختفي إنتاج الزجاج" في ألمانيا.
وتتطلّب صناعة الزجاج تسخين الرمل حتى 1600 درجة مئوية، وغالبًا ما يُستخدم الغاز في هذه العملية.
وساعد تدفّق الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب من روسيا في الحفاظ على انخفاض تكاليف الإنتاج، ما كان يسمح لـ"هينز غلاس"، التي تأسست في العام 1622، بحجز إيرادات سنوية تصل إلى نحو 300 مليون يورو (305 ملايين دولار).
وكان يساهم التصدير في 80% من إجمالي إنتاج الشركة المصنّعة للزجاج التي كانت تقدّم أسعارًا تنافسية جدًا. لكن هذا النموذج الاقتصادي أصبح الآن موضع تساؤل منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقطعت موسكو إمدادات الغاز عن ألمانيا بنسبة 80 في المئة في ما يعتقد أنها محاولة لإضعاف عزم أكبر اقتصاد في أوروبا على خلفية دعمه لأوكرانيا.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، أن النمو الاقتصادي في ألمانيا في خطر أكبر مما كان متوقعا في يونيو الماضي.
وكان الاتحاد يتوقع في ذلك الوقت أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 5ر1% فقط في العام الحالي.
وقال روسفورم: "لكننا قلنا في ذلك الوقت أن النمو بنسبة 5ر1% مرهون بأن تسير الأمور على ما يرام، لكنها تزداد صعوبة".
وأضاف روسفورم في إشارة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز: "الأمر لا يتوقف فقط على أسعار الغاز... هناك عوامل خطر أخرى"، مشيرا إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وعواقبها على التنمية الاقتصادية في ألمانيا باعتبارها أكبر سوق تصدير، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الصين.
وأضاف روسفورم: "المواطنون يتأهبون لدفع أسعار أعلى بكثير للكهرباء والغاز ويدخرون المال من أجل ذلك... لن تكون الدولة قادرة على تعويض كل الزيادات في الأسعار".
ويتوقع روسفورم ارتفاعا هائلا في أسعار الغاز بسبب خفض إمدادات الغاز الروسي. وعلى مدار فترة طويلة كان سعر الغاز أقل من 20 يورو لكل ميجاوات/ساعة. في الوقت الحالي سيتعين على الشركات دفع حوالي عشرة أضعاف مقابل الحصول على واردات بديلة للغاز الروسي.

 

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المصدر: وكالات
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