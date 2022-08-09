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توقف نقل النفط الروسي عبر أراضي أوكرانيا

حقل نفط في روسيا
9 أغسطس 2022 17:34

توقف تدفق النفط الروسي إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، نقلا عن شركة ترانس نفط لخطوط الأنابيب.
وألقت ترانس نفط، التي تديرها الحكومة الروسية، باللوم على شركة أوكر ترانس نافتا، التي تقوم بتشغيل خطوط أنابيب النفط الأوكرانية، في إغلاق خط الأنابيب. 

وقالت إن إغلاق خط دروجبا (الصداقة)، دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر يوم الخميس الأسبوع الماضي.وقالت ترانس نفط: "في الواقع، أوقفت شركة أوكر ترانس نافتا تماما ضخ النفط إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا على طول الخط الجنوبي لخط أنابيب دروجبا يوم 4 أغسطس الساعة 0610 صباحا".
ولم يصدر تأكيد فوري في هذا الشأن من السلطات الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم ترانس نفط، إيجور ديومين، إن الإغلاق يتعلق بمشكلات في الدفع. وتطالب أوكرانيا بالدفع المسبق لضخ النفط الروسي عبر أراضيها، لكن تم رفض المدفوعات التي قدمتها ترانس نفط بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وأفادت التقارير بأن عمليات نقل النفط مستمرة على طول طريق دروجبا الشمالي، الذي يمر عبر أراضي بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا.

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المصدر: وكالات
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