الدنمارك تعتزم تطعيم مواطنيها بلقاح ضد جدري القرود

تعتزم الدنمارك، التي لديها الشركة الوحيدة المنتجة للقاح مصرح به ضد جدري القرود، تطعيم مواطنيها على نطاق أوسع في ظل انتشار الفيروس.

ويشار إلى أنه حتى الآن، كان يتم تقديم اللقاح للأشخاص الذين خالطوا شخصا مصابا.

وقالت هيلين بروبست نائبة مدير الهيئة" للاسف، نشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بجدري القرود في الدنمارك".

وأضافت" نريد توفير حماية أفضل للاشخاص الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس".

وقد ارتفعت حالات الاصابة بالفيروس في الدنمارك سبعة أضعاف خلال الست أسابيع الماضي لتصل إلى 126 حالة.

وتستخدم الدنمارك لقاح إيمفانكس، المستخدم لعلاج الجدري، الذي وافقت هيئة الصحة الأوروبية الشهر الماضي على استخدامه ضد جدري القرود.

