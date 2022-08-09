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قتلى في هجوم شنه مسلحون في مالي

قتلى في هجوم شنه مسلحون في مالي
9 أغسطس 2022 14:15

قال الجيش في مالي اليوم الثلاثاء إن مسلحين قتلوا 17 من جنوده وأربعة مدنيين في هجوم بالقرب من بلدة تيسيت يوم الأحد.
وقال الجيش في بيان أصدره في وقت متأخر من أمس الاثنين إن تسعة جنود آخرين فقدوا وتعرضت مركبات ومعدات للتدمير. وأضاف أنه يشتبه في أن يكون الهجوم من تنفيذ جماعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وجاء في البيان "في السابع من أغسطس 2022 في نحو الساعة الثالثة، ردت وحدات الجيش في تيسيت بقوة على هجوم معقد نفذته جماعات إرهابية مسلحة بالتنسيق فيما بينها ويُعتقد أنها (جماعة) تنظيم «داعش» الإرهابي في الصحراء الكبرى التي تستفيد من الدعم بالطائرات المسيرة والمدفعية".

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المصدر: رويترز
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