إضافة ميزة جديدة لبطارية هواتف "آيفون"

توشك شركة "أبل" الأميركية على إضافة تغيير صغير على هواتف "آيفون"، لكن أثره سيكون كبيرا خاصة بالنسبة إلى المستخدمين الذين يقضون وقتا طويلا في تفقد حجم الشحن في البطارية.



ويتمثل التحديث الجديد في إضافة النسبة المئوية في حجم الشحن إلى شاشة الهاتف، وتحديدا في الجهة اليمنى العليا، بحسب موقع "تيك كرنش" التقني.

ويمكن الوصول إلى الخدمة الجديدة في الإصدار التجريبي للنظام لنظام التشغيل "آي أو أس 16بيتا".

ويمنح المقياس الرقمي لحجم الشحن في البطارية مقياس أكثر دقة مقارنة بالشريط الأبيض الحالي.

وحتى يتم تفعيل هذه الخدمة، يجب الذهاب إلى قائمة الإعدادات ثم النقر على رمز البطارية، وسيكون هناك خيار "النسبة المئوية للبطارية" وهو ما يجب النقر عليه.

ومع أن الخدمة لا تزال حاليا جزءا من الإصدار التجريبي، لكن التجربة مع "أبل" تظهر أنها الخدمات الموجودة في هذا الإصدار سرعان ما تشق طريقها نحو بقية الإصدارات.

والنسبة المئوية في شحن البطارية ظهرت في فترة "آيفون 3 جي أس"، لكنها اختفت مع ظهور المستطيل الصغير في آيفون "إكس".