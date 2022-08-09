الأربعاء 10 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إضافة ميزة جديدة لبطارية هواتف "آيفون"

إضافة ميزة جديدة لبطارية هواتف "آيفون"
9 أغسطس 2022 13:01

توشك شركة "أبل" الأميركية على إضافة تغيير صغير على هواتف "آيفون"، لكن أثره سيكون كبيرا خاصة بالنسبة إلى المستخدمين الذين يقضون وقتا طويلا في تفقد حجم الشحن في البطارية.
 
ويتمثل التحديث الجديد في إضافة النسبة المئوية في حجم الشحن إلى شاشة الهاتف، وتحديدا في الجهة اليمنى العليا، بحسب موقع "تيك كرنش" التقني.
ويمكن الوصول إلى الخدمة الجديدة في الإصدار التجريبي للنظام لنظام التشغيل "آي أو أس 16بيتا".

ويمنح المقياس الرقمي لحجم الشحن في البطارية مقياس أكثر دقة مقارنة بالشريط الأبيض الحالي.

وحتى يتم تفعيل هذه الخدمة، يجب الذهاب إلى قائمة الإعدادات ثم النقر على رمز البطارية، وسيكون هناك خيار "النسبة المئوية للبطارية" وهو ما يجب النقر عليه.

أخبار ذات صلة
تحذير لمستخدمي آيفون من هذه الإشعارات
في"آيفون".. هذه الهواتف لن تحصل على التحديث الجديد

ومع أن الخدمة لا تزال حاليا جزءا من الإصدار التجريبي، لكن التجربة مع "أبل" تظهر أنها الخدمات الموجودة في هذا الإصدار سرعان ما تشق طريقها نحو بقية الإصدارات.

والنسبة المئوية في شحن البطارية ظهرت في فترة "آيفون 3 جي أس"، لكنها اختفت مع ظهور المستطيل الصغير في آيفون "إكس".

المصدر: وكالات
آيفون
هواتف ذكية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة متحدثاً عن جامعة خورفكان (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي: الاستعداد لسوق العمل بالعلم
اليوم 01:46
عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي (الصور من وام)
الإمارات
عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي
اليوم 01:46
سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية
اليوم 01:46
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
اليوم 01:46
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
الإمارات
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©