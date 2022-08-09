زيلينسكي يعرب عن امتنانه لبايدن بسبب حزمة مساعدات

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للشعب الأمريكي وللرئيس جو بايدن، لما أطلق عليه "حزمة مساعدات أمنية أخرى غير مسبوقة"، لدعم بلاده في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق تخصيص 5ر4 مليار دولار، كدعم إضافي مباشر للميزانية، ومليار دولار أخرى كمساعدات عسكرية، وهو أكبر سحب من المخزون الحالي منذ بدء الحرب، بحسب ما أعلنته البنتاجون.

وقال زيلينسكي في تغريدة له على تويتر: "كل دولار من هذه المساعدات خطوة نحو هزيمة المعتدي".