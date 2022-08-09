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إصابة طفلة بجدري القرود في ألمانيا

إصابة طفلة بجدري القرود في ألمانيا
9 أغسطس 2022 12:53

 أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء لأول مرة عن إصابة طفلة بجدرى القرود.
وجاء في تقرير المعهد وفقا للوضع حتى أمس الاثنين أن الفتاة المصابة تبلغ من العمر 4 سنوات وتعيش مع شخصين بالغين مصابين بالمرض في مدينة بفورتسهايم بولاية بادن-فورتمبرج.
وكان المعهد أعلن الأسبوع الماضي إصابة مراهقين 15/ و17 عاما/ بالمرض.
وأحصى المعهد حتى الآن إجمالا 2916 إصابة بجدري القرود في جميع الولايات الألمانية، وجميع المصابين تقريبا من الرجال، باستثناء 7 إصابات بين النساء.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل نحو أسبوعين أن تفشي مرض جدري القرود في أكثر من دولة يمثل "حالة طوارئ تثير قلقا دوليا".

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