تايوان تبدأ مناورات بالذخيرة الحية

بدأت تايوان تدريبات بذخيرة المدفعية الحية مقررة اليوم الثلاثاء وسط مناورات عسكرية صينية مستمرة حول الجزيرة.

وتم الإعلان عن المناورات باستخدام ذخيرة المدفعية الحية المعروفة باسم تدريبات "تيان لي" في أواخر يوليو وكانت مصممة لمحاكاة دفاع تايوان ضد هجوم للجيش الصيني.

ويقام هذا التدريب يومي الثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع وكان من المقرر أن يكون جزءا من تدريبات هان كوانج السنوية في تايوان لكنه يأتي وسط توترات متصاعدة وبعد أن قالت الصين إنها ستمدد التدريبات الجوية والبحرية واسعة النطاق إلى شمال وجنوب غرب وشرق تايوان التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الماضي. ولم يتم الإعلان عن تاريخ انتهاء رسمي جديد.

وأدانت وزارة الخارجية التايوانية تمديد الصين مناوراتها قرب تايوان.

وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في تايبيه "نية الصين الحقيقية وراء هذه التدريبات العسكرية هي تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان والمنطقة بأسرها".

وقال وو إن التدريبات العسكرية الصينية واسعة النطاق وإطلاق الصواريخ والهجمات الإلكترونية كلها جزء من "قواعد اللعب العسكرية لبكين للتحضير لغزو تايوان". وقال إنها استراتيجيات "لإضعاف الروح المعنوية العامة" في الجزيرة.