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قتلى ومفقودون بسبب الأمطار الغزيرة على سيول

قتلى ومفقودون بسبب الأمطار الغزيرة على سيول
9 أغسطس 2022 09:35

لقي 7 أشخاص مصرعهم فيما اعتبر 6 في عداد المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الوسطى في كوريا الجنوبية بما فيها العاصمة "سيول" يومي الاثنين والثلاثاء وأدت إلى انقطاع الكهرباء وغمر محطات مترو الأنفاق بالمياه.

وذكر المقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة - وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء - أن الأمطار الغزيرة تسببت في تشريد 163 شخصا من 107 أسر في سيئول وإقليم كيونغكي ومدينة إنتشون، غرب سيول.

وسجلت كميات الأمطار في شين ديهبانغ-دونغ في منطقة دونغجاك 141.5 ملم في الساعة حتى الساعة 9:05 مساء يوم الاثنين، وهي أعلى كميات هطلت على سيول في 80 سنة عند تسجيل 118.6 ملم في 5 أغسطس عام 1942.

وعقد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول اجتماعا طارئا اليوم لبحث معالجة تبعات هطول الأمطار الغزيرة، ودعا الوزارات المعنية والحكومات المحلية إلى تعزيز نظام العمل في حالات الطوارئ وبذل الجهود للتركيز على منع وقوع أضرار بشرية، كما طالب بإخلاء المناطق المعرضة لخطر الفيضان وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار الغزيرة في المناطق الوسطى بما فيها سيول. 

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