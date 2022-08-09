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ترامب: مكتب التحقيقات الفدرالي "داهم" مقر إقامتي في فلوريدا

ترامب: مكتب التحقيقات الفدرالي "داهم" مقر إقامتي في فلوريدا
9 أغسطس 2022 07:47

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاثنين أن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي داهموا مقر إقامته في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام".
وقال في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها "انها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في "مار ايه لاغو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي".
وأضاف ترامب "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون اليساريون الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024".

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المصدر: وكالات
فلوريدا
دونالد ترامب
مكتب التحقيقات الفيدرالي
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