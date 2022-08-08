مقتل جنود ومدنيَين في هجوم بشمال مالي

أسفر هجوم نُسب إلى إرهابيين على بلدة تيسيت التي تضم معسكرا للجيش في المنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عن مقتل أربعة جنود على الأقل ومدنيين اثنين وخمسة مهاجمين، على ما أورد الجيش المالي.
وقالت عدة مصادر في المكان فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، إن الحصيلة قد تكون "أكثر بكثير" بالنسبة للجيش المالي.
والمدنيان هما مسؤولان محليان منتخبان.
تشهد تيسيت اشتباكات وهجمات في كثير من الأحيان.
وتقع البلدة في منطقة حرجية شاسعة غير خاضعة لسيطرة الدولة على الجانب المالي من المثلث الحدودي.