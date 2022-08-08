مقترح أوروبي «نهائي» لاتفاق «النووي الإيراني»

فيينا (أ ف ب)

قدّم الاتحاد الأوروبي «نصاً نهائياً» في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حسبما أعلن مسؤول أوروبي أمس، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق «في غضون بضعة أسابيع».

وقال المصدر للصحافيين: «عمِلنا على مدى أربعة أيام وبات النص مطروحاً أمام كبار المندوبين، وانتهت المفاوضات، وهذا هو النص النهائي، ولن يعاد التفاوض عليه».

وبعد جمود استمر شهوراً، عاد دبلوماسيون من الدول الموقعة على الاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وفرنسا، إلى فيينا الخميس الماضي، في مسعى لإنقاذ اتفاق عام 2015. وقال المسؤول الأوروبي إن «الكرة الآن في ملعب العواصم المعنية، وسنرى ماذا سيحدث».