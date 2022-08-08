مقتل 6 خبراء أجانب بانفجار «باليستي» في صنعاء

شعبان بلال (عدن، القاهرة)

قتل 6 خبراء أجانب بينهم لبنانيون من ميليشيات «حزب الله» الإرهابية والعشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في انفجارين ناتجين عن انفجار صاروخ باليستي «حوثي» أثناء إعادة تركيبه في صنعاء.

وأكدت المصادر لقناة «العربية» أن انفجار الصاروخ تسبب أيضاً بانفجار معمل ومخزن أسلحة تابعين للميليشيات بالقرب من موقع التدريب في «معسكر الحفاء» الواقع شرق العاصمة اليمنية.

وكانت انفجارات عنيفة هزت، فجر أمس، جنوب صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وفرضت الميليشيات الإرهابية طوقاً أمنياً على محيط «معسكر الحفاء» ومنعت الاقتراب منه، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف.

واستغلت ميليشيات الحوثي الهدنة الأممية لتنفيذ عمليات عسكرية عدائية، وتركيب قطع أجسام الصواريخ والمسيّرات المهربة من خارج البلاد، ونقل معدات عسكرية إلى جبهات القتال، وغيرها من الانتهاكات.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي تُهدد حياة المدنيين وتعرضها للخطر، خاصة وجود مخازن الأسلحة وسط المدن وبين المدنيين، مشددين على ضرورة ممارسة ضغوط دولية أكبر لوقف تلك الممارسات.

وكشف المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، عن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية عمدت منذ احتلال مدينة صنعاء، إلى تخزين الأسلحة في المنازل والمؤسسسات الحكومية، وغالبيتها انفجرت من شدة الحرارة، أو نتيجة سوء تخزين، مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة.

وأوضح الطاهر في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الهدنة الأممية كشفت حقيقة ميليشيات الحوثي، بأنها كانت تدلي بمعلومات كاذبة خلال الفترة الماضية وتخفي أن غالبية الأطفال والنساء راحوا ضحية انفجارات تلك المخازن، وأن «الحوثي» لا يمكن أن يلتزم بالسلام ويراوغ بهدف الوصول إلى أهدافه.

وأشار الطاهر إلى أن القوانين الدولية تدعو إلى حماية المدنيين من خطر الأسلحة وضرورة تخزينها في مناطق بعيدة عن التجمعات المدنية والمباني السكانية، وهذا ما لم تلتزم به الميليشيات الحوثية ويعد مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وتابع المحلل السياسي اليمني: أن «الانفجارات الأخيرة في صنعاء أكدت ما تم التحذير منه مراراً وتكراراً من خطر تخزين الأسلحة وسط التجمعات السكانية والمؤسسات الحكومية، داعياً المنظمات الدولية إلى الضغط على الحوثيين لإخراج السلاح من المناطق السكنية.

بدوره، أكد المحلل السياسي السعودي وأستاذ القانون الدولي أصيل جعيد أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تُهدد حياة المدنيين بهذه الممارسات المتكررة، وانتهاكاتها للهدنة الأممية.

وأضاف جعيد في تصريحات لـ «الاتحاد» أن «انتهاكات الحوثي تؤكد للشعب اليمني والعالم أنه جماعة لا تعرف القانون ولا تستطيع إدارة دولة ولا حتى جماعة صغيرة، ويتنازع قراراتها إرهابيون مفسدون لا تهمهم إلا مصالحهم الضيقة وليس مصالح اليمن».

ويرى المحلل السياسي والأمني اليمني العقيد عبد الباسط البحر أن الانتهاكات الحوثية مؤشر واضح على عدم اتجاه الميليشيات للسلام وعدم قبولها للحلول السياسية وفق المرجعيات الدولية، ولا رغبتها في رفع المعاناة والحصار عن تعز وصرف رواتب الموظفين وكذلك عدم جديتها في تنفيذ التزاماتها بالهدنة الإنسانية الأممية.

وأشار البحر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى ‏ارتفاع وتيرة نشاط الميليشيات الانقلابية على مستوى الاستعدادات العسكرية وتصعيد الأعمال العدائية والحرب النفسية والدعائية واستمرار خروقاتها للهدنة، رغم أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات من أجل تحقيق السلام، لكن الميليشيات لا ترى في الهدنة سوى محطة لمواصلة الاستعداد للحرب على اليمنيين.

وأكد البحر أن ميليشيات الحوثي تواصل ارتكاب جرائمها في مدينة تعز مخترقة الهدنة بشكل يومي دون إكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت دولي.