اليمن: الهدنة الأممية فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي

عمّان (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك دعم الحكومة اليمنية لأي فرصة لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في بلاده، مشيراً إلى أهمية الهدنة للتوصل إلى اتفاق سياسي.

وقال بن مبارك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان إن «أي فرصة أو مجال لتمديد الهدنة أو لمناقشة فقرات وعناصر أخرى ستقود إلى التوجه لسلم مستدام وليس لحرب أخرى سنكون معها». وأضاف أن أي إجراءات تقود إلى تخفيف معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية سنكون معها ولكن يجب أن تكون على الأسس المتفق عليها. وشدد الوزير اليمني على الاستمرار في التعاطي الإيجابي مع الهدنة وجعل تعز اختبار سلام حقيقياً لجماعة الحوثي.

وتابع: «يدنا ممدودة نحو السلام واليد الأخرى للدفاع عن مستحقات الشعب اليمني وعن كافة التراب اليمني». واتهم بن مبارك ميليشيات الحوثي بعدم الالتزام بشق رئيس في اتفاق الهدنة وهو إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة قائلاً إن الميليشيات تتنصل من التزاماتها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني، ضرورة الالتزام بالهدنة في اليمن، خاصة ما يتعلق بفتح الطرق إلى تعز. وقال الصفدي، إن «الكارثة اليمنية سببت الكثير من المعاناة، ونعتقد أنه لا بديل عن الحل السياسي ليستعيد اليمن أمنه واستقراره وليضع خطواته باتجاه طريق إعادة البناء».