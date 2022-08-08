وفاة 6 مهاجرين إثر انقلاب زورقهم قبالة سواحل الجزائر

الجزائر (وكالات)

لقي 6 مهاجرين حتفهم إثر غرق زورقهم أمس، قبالة السواحل الجزائرية، في حين أُسعف 6 أشخاص وبقي آخرون في عداد المفقودين، وفق التلفزيون المحلي.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأنه تم انتشال 6 جثث من المياه وأصيب 6 أشخاص آخرون، من بينهم امرأة حامل، ونقلوا إلى مستشفى الحمامات في غرب العاصمة الجزائرية.

وانقلب القارب الذي كان على متنه عدّة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال محاولته عبور البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة الحمامات على بعد بضعة كيلومترات إلى الغرب من العاصمة الجزائرية، بحسب المصدر عينه.

وما زالت عمليات البحث والإسعاف متواصلة لإيجاد مفقودين.

وأشارت بيانات مختلفة صادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن خفر السواحل قام بين الأوّل من يناير والثاني من أغسطس بإحباط عدّة محاولات هجرة غير شرعية باتجاه إسبانيا في أغلب الأحيان، مسعفاً 2352 شخصاً على متن زوارق محلية الصنع.