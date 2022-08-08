«السيادة السوداني»: ملتزمون بالتصدي للإرهاب

أسماء الحسيني (الخرطوم)

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن السودان يلعب دوراً كبيراً ورائداً في العمل من أجل استقرار وأمن القارة الأفريقية من خلال تصديه لظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأوضح البرهان لدى مخاطبته أمس في الخرطوم، الجلسة الافتتاحية لورشة «دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب»، والتي نظمها جهاز المخابرات العامة، بالتنسيق مع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية «السيسا»، أن «انعقاد هذه الورشة يأتي متزامناً مع استشراف السودان لمرحلة جديدة، يتطلع فيها الشعب السوداني، بشغف، إلى توافق وطني شامل، تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية للإسهام في تشكيل حكومة مدنية كاملة، تتولى استكمال مسيرة المرحلة الانتقالية والترتيب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني».

وأضاف: «السودان كغيره من الدول، يواجه ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب ويبذل جهوداً كبيرة في مكافحة هذه الظواهر عبر الوسائل المختلفة ومنها الأجهزة الأمنية، وإصدار عدد من التشريعات والقوانين، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية والثُنائية»، مبينا أن السودان أنشأ العديد من الآليات لضبط الحدود مع دول الجوار للعمل ضمن المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد رئيس مجلس السيادة موقف السودان الثابت والقاطع في إدانة كافة أشكال التطرف والإرهاب والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية، وجدد التزام السودان بمواجهة كافة أشكال الإرهاب والتصدي له بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة وخاصة من خلال منهج الحوار الفكري، ودعم وتطوير تجربة المعالجة الفكرية التي ابتدرها السودان ويعمل بها، وحقق فيها نتائج متقدمة ومثمرة بجانب العمل الإيجابي وسط المجموعات التي تستهدفها الجماعات الإرهابية بغرض تحييدها.

وفي سياق آخر، أعلنت قوى «الحرية والتغيير»، مجموعة «التوافق الوطني» في السودان شروعها في إعداد إعلان دستوري وبرنامج لحكومة انتقالية في البلاد.

وقال رئيس هيئة الاتصال السياسي بمجموعة «التوافق الوطني»، مني أركو مناوي في مؤتمر صحفي: «قررنا تكوين لجان تضع مسودات للإعلان السياسي والدستوري، ولجنة لوضع برنامج الحكومة في الفترة الانتقالية».

وأضاف: «هذا لا يلغي دور قوى الحرية والتغير، المجلس المركزي، ونحن متواصلون معهم لتوحيد كل المبادرات».

وتابع: «اجتمعنا مع مبادرة أهل السودان، وهي مبادرة معتبرة».