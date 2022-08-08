رئيس تونس يدعو إلى فتح كافة ملفات الفساد من دون استثناء

تونس (الاتحاد)

شدّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة فتح كافة ملفات الفساد من دون أي استثناء، قائلاً إن «ما حدث بعدد من الموانئ مازال متواصلًا»، مشيراً إلى أن هذه الجرائم هي تخريب للاقتصاد الوطني وسطو على حقوق الشعب والدولة.

ووجه سعيد خلال اجتماعه في قصر قرطاج أمس، مع توفيق شرف الدين وزير الداخلية، وسهام البوغديري وزيرة المالية، ونجاة الجوادي المديرة العامة للديوان بضرورة وضع حد لجرائم المال العام في أسرع وقت ممكن.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، أن «من بين أهم الموضوعات التي أثارها سعيد ملفات 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت إجراءات فتحها وإحالتها إلى القضاء، فضلاً عن الملفات المتصلة بالصرف التي أكد أنها لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني».