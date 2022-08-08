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11 قتيلاً بهجوم إرهابي في مالي

11 قتيلاً بهجوم إرهابي في مالي
9 أغسطس 2022 01:32

باماكو (وكالات)

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قتل 11 شخصاً في اشتباكات بين إرهابيين والجيش المالي في منطقة «المثلث الحدودي» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وأسفر الهجوم الإرهابي، على بلدة «تيسيت» التي تضم معسكراً للجيش في المنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي، عن مقتل 4 جنود على الأقل، ومدنيين اثنين، و5 مهاجمين، على ما أورد الجيش المالي. وقالت عدة مصادر إن الحصيلة قد تكون أكثر بكثير بالنسبة للجيش المالي.
والمدنيان هما مسؤولان محليان منتخبان، وفق ما ذكر أقاربهما لوكالة فرانس برس.
وتشهد «تيسيت» اشتباكات وهجمات في كثير من الأحيان.  وتقع البلدة في منطقة حرجية شاسعة غير خاضعة لسيطرة الدولة على الجانب المالي من المثلث الحدودي. والمثلث الحدودي هو الهدف المفضّل لجماعتين إرهابيتين مسلّحتين تنشطان فيه هما تنظيم «داعش» وجماعة مسلحة تابعة لتنظيم «القاعدة».
وغالبًا ما يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين فكي كماشة في الاشتباكات بين الجماعات الإرهابية المتنافسة، ويواجهون أعمالاً انتقامية يشنها الإرهابيون.
ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وإرهابية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

مالي
الجيش المالي
بوركينا فاسو
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