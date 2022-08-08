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جهود أممية للحفاظ على التهدئة في ليبيا

جهود أممية للحفاظ على التهدئة في ليبيا
9 أغسطس 2022 01:32

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

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تقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الليبية للحفاظ على حالة الهدوء الحالي والدفع نحو إعادة الزخم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وذلك إلى حين تكليف مبعوث أممي جديد لدى ليبيا خلفاً للمبعوث السابق يان كوبيتش، بحسب ما أكده مصدر أممي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر الأممي إلى أن المهمة الأساسية التي تعمل عليها البعثة الأممية خلال الفترة الحالية هي الحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي حققتها الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام السابقة حول ليبيا ستيفاني وليامز، مؤكداً أن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 والتقدم المحرز في لجنة المسار الدستوري أبرز الملفات التي تركز البعثة الأممية عليها خلال هذه الفترة.
إلى ذلك، بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.
وأشاد اللافي بجهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الليبية، مؤكداً استمرار المجلس الرئاسي الليبي في التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية واستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى وضع خريطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

الأمم المتحدة
ليبيا
الانتخابات الليبية
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