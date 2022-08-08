اتصال بين السيسي ورئيس وزراء إسرائيل بشأن الهدنة في غزة
اتصال بين السيسي ورئيس وزراء إسرائيل بشأن الهدنة في غزة
9 أغسطس 2022 00:43
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، مساء الاثنين، من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مصر عبر «فيسبوك»:«عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التي قامت بها مصر خلال الأيام الماضية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة اساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط».
وأشار السيسي «إلى أن مصر قامت بجهود ومساعي حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية».
وأكد السيسي أن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني فى تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعياً لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيداً لإطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التس من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها.