بايدن: قلق إزاء تحركات الصين الجديدة حول تايوان

أعلن الجيش الصيني اليوم الاثنين إجراء تدريبات عسكرية جديدة برا وبحرا حول تايوان بعد يوم من الموعد المقرر لانتهاء أكبر مناوراته على الإطلاق والتي أطلقها احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبه الأسبوع الماضي.
وقالت قيادة المنطقة الشرقية إنها ستجري تدريبات مشتركة تركز على عمليات التصدي للغواصات والهجمات البحرية، مما يؤكد مخاوف بعض المحللين الأمنيين والدبلوماسيين من أن بكين ستستمر في الضغط على دفاعات تايوان.
ونددت وزارة الخارجية التايوانية بهذه الخطوة، قائلة إن الصين تتسبب عن عمد في خلق أزمات.
وطالبت بكين بوقف عملياتها العسكرية وعدم دفع الأمور إلى "حافة الهاوية".
وفي أول تعليق علني له، قال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إنه ليس قلقا بشأن تايوان لكن يساوره القلق إزاء تحركات الصين في المنطقة.
وأضاف بايدن للصحفيين في ديلاوير "أنا قلق من تحركات (الصين)... لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء أكثر مما يفعلون (الآن)".