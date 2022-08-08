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البنتاجون: سقوط 80 ألف روسي بين قتيل وجريح بأوكرانيا
البنتاجون: سقوط 80 ألف روسي بين قتيل وجريح بأوكرانيا
8 أغسطس 2022 23:23
قال كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات، الاثنين، إن روسيا خسرت ما بين 70 و80 ألف ضحية سقطوا بين قتيل وجريح منذ بدء هجومها على أوكرانيا.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تحديث ميداني اليوم الاثنين "الجنود الأوكرانيون يحافظون بقوة على دفاعاتهم ويلحقون خسائر بالعدو ومستعدون لأي تغييرات في وضع العمليات".
وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية كثفت هجماتها في شمال وشمال غرب مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في دونباس أمس الأحد.
وتسبب الصراع في نزوح الملايين ومقتل الآلاف من المدنيين كما خلف دمارا واسع النطاق في العديد من المدن والبلدات والقرى.
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المصدر: وكالات
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