مسؤول عسكري أميركي يتحدث عن موعد استعادة الصين لتايوان
أرشيفية
8 أغسطس 2022 22:46
قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمير كية (البنتاجون) اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لم تغير تقييمها بشأن الجدول الزمني المتعلق باستعادة الصين المحتملة لتايوان عسكريا، متمسكا بتصريحات سابقة بأن بكين لن تحاول السيطرة على تايوان في السنوات القليلة المقبلة. وردا على سؤال عما إذا كان تقييم البنتاجون بأن الصين لن تحاول استعادة الصين عسكريا في العامين المقبلين قد تغير منذ زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، قال كولين كال وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة "لا".