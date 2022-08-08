«أميكرون» قلص عدد مرضى «كورونا» في المستشفيات

كشفت معطيات وبائية في النمسا أن سلاسل المتحور أميكرون أدت إلى تراجع عدد مرضى كورونا في المستشفيات وبوحدات العناية المركزة، وتقليص فترة علاج مرضى كورونا في المستشفيات.
ووفقا للمؤشرات فقد انخفضت مدة علاج مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة بشكل ملحوظ لتصل غلى 9ر4 يوم بينما بلغ متوسط مدة إقامة المريض 6ر12 يوم خلال فترة ظهور الوباء في النمسا.
كما انخفض المتوسط إلى 7ر7 يوم، خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2022 وانخفض متوسط إقامة مرضى كورونا في الوحدات العادية بالمستشفيات إلى 7ر9 يومً فقط، مقارنة بـ 2ر11 يوم قبل ظهور سلاسل المتحور أميكرون.
وأكدت البيانات الصحية تقلص عدد مرضى كورونا في مستشفيات النمسا إلى 1% فقط، بعد هيمنة سلاسل المتحور أميكرون، خلال الفترة من شهر يناير حتى أبريل الماضي، مقارنة بعام 2020، الذي شهد علاج 3ر2% من المصابين المستشفيات، منذ ظهور الوباء في فبراير حتى أبريل.