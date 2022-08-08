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في «أكبر كارثة».. انهيار ثالث خزان للنفط في كوبا

من الحريق
8 أغسطس 2022 21:41

قال حاكم محلي اليوم الاثنين إن حريقا اندلع في صهريج ثالث لتخزين النفط وأدى إلى انهياره في منشأة تخزين النفط الرئيسة في كوبا (ماتانزاس)، إذ تسبب تسرب نفطي في انتشار اللهب من صهريج ثان شبت فيه النار قبل يومين في أكبر حادث تتعرض له صناعة النفط في الجزيرة منذ عقود.
وأحرزت كوبا مطلع الأسبوع تقدما في مكافحة النيران المستعرة مستعينة بجهود من المكسيك وفنزويلا، لكن النيران بدأت تنتشر في وقت متأخر يوم الأحد من الصهريج الثاني الذي انهار، حسبما قال ماريو سابينس، حاكم ماتانزاس، على بعد نحو 130 كيلومترا من هافانا.
ومنشأة ماتانزاس هي أكبر ميناء في كوبا لتخزين واردات النفط الخام والوقود. ويُستخدم النفط الخام الثقيل الكوبي وزيت الوقود والديزل الذي يُخزن في ماتانزاس في توليد الكهرباء بالجزيرة بشكل أساسي.
وشبه سابينس الوضع بأنه مثل "الشعلة الأولمبية" التي تنتقل من خزان إلى آخر، وتحول الخزان إلى "مرجل" حيث ينتشر الحريق وتتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود مما يجعل معالجة الوضع أمرا "معقدا".
ويغطي التلفزيون الكوبي الذي تديره الدولة الكارثة على الهواء مباشرة منذ يوم السبت، كما يتواجد الرئيس ميجل دياز-كانيل هناك بشكل دائم، مما يسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية والسياسية للوضع.

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المصدر: وكالات
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