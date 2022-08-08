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واشنطن تقدم مساعدة عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا

شحنة أسحلة سابقة
8 أغسطس 2022 21:37

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية عالية الدقة من طراز "هيمارس".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّ حزمة المساعدات الجديدة تشمل أيضاً المزيد من صواريخ أرض-جو للدفاع ضد الطائرات والصواريخ الروسية، والمزيد من صواريخ جافلين المضادة للدروع، إضافة إلى ذخيرة أخرى.

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المصدر: وكالات
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أميركا
روسيا وأوكرانيا
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