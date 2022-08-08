بوتين يعلن موقفه من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
بوتين
8 أغسطس 2022 20:34
أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل سواء بالحضور الشخصي أو الافتراضي. ونشرت السلطات الروسية اليوم الاثنين مرسوما رئاسيا ذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هو الذي سيترأس الوفد الرئاسي في جلسة العام الحالي. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس بوتين لن يلقي كلمة افتراضية أمام الجمعية. كانت آخر مرة ظهر فيها بوتين أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في نسختها الخامسة والسبعين في سبتمبر من عام 2020، وروج خلالها لاستخدام اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19 (سبوتنيك في).