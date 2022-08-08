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أميركا تتبنى استراتيجية جديدة في أفريقيا

أميركا تتبنى استراتيجية جديدة في أفريقيا
8 أغسطس 2022 20:32

ذكر البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سوف تتبنى استراتيجية جديدة للتعاون عن كثب مع الدول في أفريقيا جنوب الصحراء لإبعاد النفوذ الصين وروسيا عن المنطقة.

وجاء في بيان "هذه الاستراتيجية تعيد صياغة أهمية المنطقة لمصالح الأمن القومي الأمريكي".

و تخطط واشنطن لفعل المزيد لتعزيز المجتمعات المفتوحة لمواجهة "الأنشطة الضارة من جانب جمهورية الصين الشعبية وروسيا وغيرهما من العناصر الأجنبية".

وجاء في البيان الاستراتيجي أن الولايات المتحدة سوف تساعد أفريقيا على تحقيق "مكاسب ديمقراطية وأمنية"، مضيفا أن واشنطن سوف تعمل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين "للقضاء على الموجة الأخيرة من الاستحواذ السلطوي والعسكري".

وتتمحور أولوية أخرى حول مكافحة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية ذات الصلة.

وأضاف البيان "تفاقمت هذه التحديات جراء مشاكل في سلسلة التوريد وانعدام الأمن الغذائي جراء حرب روسيا في أوكرانيا".

ويأتي البيان فيما بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للمنطقة بدأت بدولة جنوب أفريقيا أمس الأحد.

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المصدر: وكالات
أفريقيا
أميركا
البيت الأبيض
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