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اجتماع مرتقب لمجلس الأمن لبحث الوضع في غزة

اجتماع مرتقب لمجلس الأمن لبحث الوضع في غزة
8 أغسطس 2022 20:30

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم لمناقشة الوضع في غزة، غداة الهدنة بعد ثلاثة أيام من المواجهات. وأعلنت الصين، التي تترأس مجلس الأمن لشهر أغسطس، السبت عن هذا الاجتماع الطارئ.

وقال السفير تشانغ جون إنه "قلق للغاية بشأن الوضع في غزة".

وستجرى مشاورات بعد ظهر الاثنين في نيويورك، غداة الهدنة التي أعلنت في غزة.

دخلت الهدنة حيز التنفيذ الأحد عند الساعة 23,30 بالتوقيت المحلي وتمت بوساطة مصرية.

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المصدر: وكالات
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
غزة
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