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الحكومة اليمنية تؤكد دعم أي فرصة لتمديد الهدنة

بن مبارك في العاصمة الأردنية عمان اليوم
8 أغسطس 2022 18:57

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الاثنين دعم الحكومة اليمنية لأي فرصة لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في بلاده.
وقال وزير الخارجية اليمني الإثنين خلال مؤتمر صحافي مشترك في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي إن "تحديات كثيرة صادفت هذه الهدنة" مضيفا أنها "هدنة هشة لكن لن ندخر أي جهد في أن نستغل أي فرصة سلام وأي نافذة سلام إلا وأن نتعاطى معها بإيجابية".
واعتبر أن الهدنة التي جددت للمرة الثالثة هي "فرصة وفسحة أمل نتمنى أن يتم استغلالها والتعاطي معها".
وأكد "سنستمر في التعاطي الإيجابي مع هذه الهدنة وسنستمر في جعل تعز اختبار سلام حقيقيًا، وسنرى إن كانت المليشيات ستنجح في ذلك ام لا".
من جانبه، قال الصفدي في المؤتمر الصحفي إن الأردن يعتقد أنه "لا بديل عن الحل السياسي (في اليمن) وفقاً للمرجعيات الثلاث والمبادرة الخليجية".
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ أعلن في وقت سابق هذا الشهر تمديد الهدنة شهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

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المصدر: وكالات
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