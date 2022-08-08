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خروج ملك النرويج من المستشفى بعد تلقيه العلاج

ملك النرويج يحضر فعالية في العاصمة أوسلو (أرشيفية)
8 أغسطس 2022 18:40

خرج ملك النرويج هارلد الخامس 85 عاماً من المستشفى بعد تلقيه العلاج لإصابته بعدوى.

وذكرت شبكة «ان ار كيه» النرويجية أن بياناً ملكياً جاء فيه أنه في المنزل حالياً وبصحة جيدة. 

وكان قد تم نقل هارلد الخامس لمستشفى أوسلو الملكي الخميس الماضي عقب أن أصيب بحمى، بعد مشاركته الأخيرة في بطولة عالمية للإبحار في بحيرة جنيف.

وقد تلقى علاجاً باستخدام المضاد الحيوي.

 

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المصدر: وكالات
النرويج
رئيس الدولة ونائبهملك النرويج
مملكة النرويج
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