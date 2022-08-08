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بايدن يبدي قلقه من تحركات الصين حول تايوان
بايدن
8 أغسطس 2022 18:12
قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين إنه ليس قلقا بشأن تايوان لكن يساوره القلق إزاء تحركات الصين في المنطقة منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبه.
وأضاف بايدن لدى مغادرته إلى ولاية كنتاكي التي اجتاحتها فيضانات "أنا قلق من تحركات" الصين.
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المصدر: وكالات
تايوان
جو بايدن
أميركا
الصين
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