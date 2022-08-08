سنغافورة تحذر من مغبة الحسابات الخاطئة في مضيق تايوان
من مضيق تايوان
8 أغسطس 2022 17:38
حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج اليوم الاثنين من مغبة الحسابات الخاطئة، فيما يتعلق بالتوترات في مضيق تايوان التي قال إن من غير المرجح أن تنحسر قريباً، وسط شكوك عميقة وتواصل محدود بين الصين والولايات المتحدة.
وقال لي في كلمة بثها التلفزيون، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد الذي سيحل غداً الثلاثاء، إن أضراراً ستلحق بسنغافورة بسبب التنافس والتوتر الشديدين في المنطقة التي يجب أن تجهز نفسها لمستقبل أقل سلماً واستقراراً من الآن.
وقال: «تتجمع عاصفة حولنا. العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تزداد سوءاً بسبب قضايا تستعصي على الحل، وشكوك عميقة، وتواصل محدود» بين البلدين.
وأضاف: «من غير المرجح أن يتحسن هذا (الوضع) في أي وقت قريب. الأكثر من ذلك أن الحسابات الخاطئة أو الحوادث العارضة يمكن بسهولة أن تجعل الأمور أسوأ».