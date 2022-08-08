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تقطع السبل بعشرات الآلاف من السائحين في الصين بسبب «كورونا»

من الصين
8 أغسطس 2022 17:01

مددت السلطات الصينية الإغلاق الذي تفرضه في جزيرة هاينان الاستوائية إلى ما بعد مدينة سانيا الساحلية، في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الاثنين، أن هناك أربع مدن أخرى في الجزيرة قد تمت تغطيتها حالياً، وهي وانينج ودانتشو وتشيونجاي ولينجشوي.

وقد تقطعت السبل بالفعل بعشرات الآلاف من السائحين الصينيين في سانيا، المعروفة باسم «هاواي الصينية»، حيث توقفت رحلات الطيران وخدمات السكك الحديدية ووسائل النقل العام الأخرى في المدينة في مطلع الأسبوع.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الاثنين أن السلطات اتخذت الإجراءات بعد أن تم اكتشاف أكثر من 1100 حالة في جزيرة هاينان التي تقع جنوبي البلاد، والتي يبلغ تعدادها السكان 10 ملايين نسمة.

جدير بالذكر أن هناك نحو 30 ألف سائح عالقون بالفنادق في سانيا فقط، فيما طُلب من نحو 50 ألفاً آخرين البقاء في شقق العطلات الخاصة بهم.

وطلبت السلطات من الفنادق خفض أسعارها إلى النصف للسائحين العالقين، ولكن كانت هناك بعض «الحالات القليلة» التي رفضت فيها الفنادق الامتثال لذلك، أو ضاعفت من أسعارها فجأة، بحسب ما ذكرته صحيفة «جلوبال تايمز» التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، مضيفة أنه سيتم معالجة هذه المشاكل.

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المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
الصين
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