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دنيا

حالة حوت البيلوغا العالق في نهر السين مستقرة

من نهر السين
8 أغسطس 2022 16:55

أفادت جمعية "سي شيبرد" أن حوت البيلوغا الذي رصد الثلاثاء في نهر السين في شمال فرنسا، كان في حالة مستقرة صباح الاثنين.
وقالت رئيسة الجمعية لمياء الصملالي لـ«فرانس برس»: «لم نلاحظ أي تدهور في حالته. ما زال يقظًا لكنه لا يأكل».
شوهد البيلوغا للمرة الأولى الثلاثاء وكان بعد ظهر الجمعة بين بوابتين لتصريف المياه بين باريس وميناء لوهافر في نورماندي حيث يصبّ نهر السين.
وفي الأيام الأخيرة، بذلت العديد من المحاولات لإطعام هذا الحيوان "الضعيف جدا" وفق الإدارة المحلية للمنطقة، لكن دون جدوى، ما يقلل من فرص بقائه على قيد الحياة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تركه في المياه الراكدة الدافئة لم يعد خيارا.
وكانت الصملالي أوضحت لوكالة فرانس برس الاحد "يجب نقله في غضون 24 إلى 48 ساعة، هذه الظروف ليست جيدة له".
وهناك خيار آخر قيد الدرس وهو إخراجه من المياه وتقديم الفيتامينات له وفحصه لمعرفة سبب مرضه ونقله إلى البحر لإطعامه.

 

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المصدر: وكالات
حوت
نهر السين
فرنسا
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