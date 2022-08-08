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مناورات الصين العسكرية تتواصل.. وتايوان تتوعد

من المناورات العسكرية الصينية
8 أغسطس 2022 16:35

 نددت وزارة الخارجية التايوانية اليوم الاثنين بقرار الصين تمديد تدريباتها العسكرية حول الجزيرة قائلة إن بكين لا تزال تتعمد خلق الأزمات وتواصل استفزازاتها.

وواصلت الصين، اليوم، تنفيذ مناورات عسكرية بالقرب من تايوان، ضاربة عرض الحائط دعوات الغرب إلى خفض التصعيد، فيما تجري تايوان هذا الأسبوع تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لمحاكاة الدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجم صيني، وفق ما أعلن مسؤولون.

وكان من المفترض أن تنتهي المناورات الصينية أمس الأحد، لكن لا بكين ولا تايبيه أكّدتا اختتامها.

وقال المتحدث باسم الفيلق الثامن لو ووي- جي "سنتدرب على التصدي لهجمات العدو على تايوان".

وقال الجيش التايواني إن قوات الجزيرة ستتدرب على التعامل مع عمليات الإنزال يومي الثلاثاء والخميس في منطقة بينغتونغ في أقصى الجنوب.

وسيُنشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع هاوتزر لاجراء التدريبات، وفق المصدر نفسه. 

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المصدر: وكالات
بكين
تايوان
الصين
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