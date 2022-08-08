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وفاة شخصين بفيضانات في موريتانيا

من موريتانيا
8 أغسطس 2022 16:02

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، اليوم الاثنين، وفاة شخصين جراء السيول والفيضانات التي تجتاح مناطق من جنوب البلاد.

وقالت لجنة الطوارئ بوزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن شخصاً توفي وأصيب آخرون إثر العاصفة التي تعرضت لها مقاطعة الطينطان جنوب شرق موريتانيا (680 كم جنوب شرق نواكشوط)، كما توفي شخص آخر انتشلت جثته بعد غرقه في أحد روافد النهر بمدينة أمبان، نتيجة الفيضانات والسيول.

وسجلت لجنة الطوارئ وقوع أضرار بالتجمعات السكنية وخسائر بسد المنطقة جراء الأمطار والسيول والعواصف الرملية.

وتشهد موريتانيا موسم أمطار جيداً أسفر عن فيضانات وسيول أوقعت ضحايا وعزلت قرى وشردت مئات العائلات وسط البلاد.

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المصدر: وكالات
السيول
الأمطار
موريتانيا
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