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حقيقة عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

من لقاء سابق لبوتين وزيلينسكي
8 أغسطس 2022 15:37

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد أي منطلق لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني في الوقت الحالي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي لا يمكن أن يجتمعا، إلا بعد أن يكون المفاوضون من الجانبين قد «قاموا بما يلزم».
وتوقفت المفاوضات بين موسكو وكييف منذ شهور، إذ يلقي كل جانب باللوم على الآخر في عدم إحراز تقدم.
وقال بيسكوف اليوم الاثنين: «الوفد الأوكراني أصبح خارج الصورة ولا توجد عملية تفاوض الآن».
وأضاف: «أما بالنسبة لعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، فلن يكون ذلك ممكناً، إلا بعد أن تقوم الوفود بما يلزم. هذا ليس بالإمكان حالياً، لذلك لا يمكن طرح شروط مسبقة ضرورية للاجتماع».

 

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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