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قادمة من أوكرانيا.. سفينة الذرة ترسو في تركيا

قادمة من أوكرانيا.. سفينة الذرة ترسو في تركيا
8 أغسطس 2022 14:15

وصلت سفينة تحمل ذرة من أوكرانيا إلى تركيا، لتصبح أول سفينة تصل مقصدها النهائي منذ التوصل لاتفاق للافراج عن شحنات الحبوب التي تقطعت بها السبل في موانئ البحر الأسود منذ بدء الأزمة.

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ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء الأزمة، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار.
وينص الاتفاق على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
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