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شنغهاي تعلن عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بكورونا

شنغهاي تعلن عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بكورونا
8 أغسطس 2022 08:57

قالت حكومة مدينة شنغهاي، اليوم الاثنين، إن المركز التجاري الصيني لم يسجل أي إصابات جديدة منقولة محلياً بفيروس كورونا يوم الأحد دون تغيير عن اليوم السابق.

ولم تسجل أيضا أي وفيات مرتبطة بكوفيد-19 يوم الأحد دون تغيير عن اليوم السابق.

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المصدر: وكالات
شنغهاي
كورونا
الصين
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