نشوب حريق غابات على جزيرة في كرواتيا

ذكرت وسائل إعلام كرواتية أن طائرات إطفاء انضمت إلى عشرات من رجال الإطفاء، اليوم الأحد، للمساعدة في احتواء حريق غابات أودى بحياة رجل في جزيرة "هفار" الواقعة في البحر الأدرياتيكي. وهدد الحريق، الذي اندلع بعد الظهر، مناطق سكنية قريبة من بلدة "ستاري جراد". وذكرت وكالة "هينا" الرسمية للأنباء أن الرجل لقي حتفه عندما حاول حماية أمتعته من ألسنة اللهب. وقال إيفان كوفاتشيفيتش رئيس فريق الإطفاء إن النار لم تعد تهدد المنازل لكنها ما زالت مشتعلة في غابة من أشجار الصنوبر. وأبلغ وكالة هينا "الوضع جيد في الموقع في الوقت الحاضر". وخلال الشهر الماضي، اندلعت سلسلة من حرائق الغابات على ساحل كرواتيا على البحر الأدرياتيكي مع اشتداد موحة حر هناك وفي مناطق كثيرة في أوروبا.