الإثنين 8 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نشوب حريق غابات على جزيرة في كرواتيا

حريق غابات
8 أغسطس 2022 00:32

ذكرت وسائل إعلام كرواتية أن طائرات إطفاء انضمت إلى عشرات من رجال الإطفاء، اليوم الأحد، للمساعدة في احتواء حريق غابات أودى بحياة رجل في جزيرة "هفار" الواقعة في البحر الأدرياتيكي.
وهدد الحريق، الذي اندلع بعد الظهر، مناطق سكنية قريبة من بلدة "ستاري جراد".
وذكرت وكالة "هينا" الرسمية للأنباء أن الرجل لقي حتفه عندما حاول حماية أمتعته من ألسنة اللهب.
وقال إيفان كوفاتشيفيتش رئيس فريق الإطفاء إن النار لم تعد تهدد المنازل لكنها ما زالت مشتعلة في غابة من أشجار الصنوبر.
وأبلغ وكالة هينا "الوضع جيد في الموقع في الوقت الحاضر".
وخلال الشهر الماضي، اندلعت سلسلة من حرائق الغابات على ساحل كرواتيا على البحر الأدرياتيكي مع اشتداد موحة حر هناك وفي مناطق كثيرة في أوروبا.

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى جراء حادث حافلة في كرواتيا
قتيلان بحريق هو الأكبر هذا العام في كاليفورنيا
المصدر: رويترز
كرواتيا
حريق غابات
آخر الأخبار
وقف إطلاق النار في غزة
عربي ودولي
وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ
اليوم 00:52
عمار النعيمي خلال زيارته التفقدية لبرنامج «صيفنا سعادة» في مركز شباب عجمان (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان: ترسيخ ترابط الأسر الإماراتية
اليوم 00:49
خالد الشحي يحصد جائزة الإعلام العالمي
الإمارات
خالد الشحي يحصد جائزة الإعلام العالمي
اليوم 00:49
نائب الرئيس الاندونيسي متحدثاً خلال الندوة (وام)
الإمارات
نائب الرئيس الإندونيسي يشيد بجهود «حكماء المسلمين»
اليوم 00:49
شما المزروعي: تعزيز الأخوة الإنسانية للتعامل مع التحديات
الإمارات
شما المزروعي: تعزيز الأخوة الإنسانية للتعامل مع التحديات
اليوم 00:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©