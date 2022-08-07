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مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة

مبنى الكونجرس الأميركي
8 أغسطس 2022 00:22

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأحد، خطة الرئيس الأميركي جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة. 
وأقر المجلس الخطة، التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار أميركي، بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط. وستحال الخطة، الأسبوع المقبل، إلى مجلس النواب حيث من المتوقّع أن تقر بتصويت نهائي قبل أن يوقّعها الرئيس لتصبح قانونا نافذا.
يمنح إقرار الخطة الرئيس الديمقراطي انتصارا مهما قبل أقل من مئة يوم من موعد الانتخابات النصفية الحاسمة.
وقد أشاد الرئيس بايدن بإقرار مجلس الشيوخ للخطة الضخمة.
يشمل التشريع، المعروف رسمياً ب"قانون الحد من التضخّم"، 370 مليار دولار أميركي لأهداف مناخية طموحة و64 مليار دولار أميركي للرعاية الصحية. 
تشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030.وتأتي ثمرة مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني في الحزب الديمقراطي.
بموجب هذا الإصلاح، يحصل كل أميركي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية.
ويحصل على تغطية نسبتها 30 في المئة لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.
يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأميركي والتي يُعزى تكاثرها إلى الاحتباس الحراري.
كما ستُمنح إعفاءات ضريبية بعدة مليارات من الدولارات للصناعات الأكثر تلويثًا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة. 

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المصدر: وكالات
مجلس الشيوخ
جو بايدن
خطة الرئيس بايدن للمناخ والصحة
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