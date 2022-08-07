العراق.. اعتصام البرلمان يدخل أسبوعه الثاني

هدى جاسم (بغداد)

مع تأكيد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر تمسكه بحل البرلمان العراقي والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة واستمرار الاعتصامات حتى تحقيق تلك المطالب، تسعى أطراف سياسية في العراق إلى عقد حوار مشترك بين الأطراف المتنازعة «التيار الصدري والإطار التنسيقي» للوصول إلى «حلول وسط» لتجاوز المرحلة الراهنة وتشكيل حكومة انتقالية، حسب ما أكدته مصادر سياسية رفيعة لـ«الاتحاد».

وأكدت المصادر أن مبادرة سيتم الإعلان عنها قريباً يتم خلالها جمع مطالب «التيار الصدري» بإجراء انتخابات جديدة مع مطالب «الإطار التنسيقي» الذي يطالب بتشكيل حكومة قبل البدء بإجراءات التحضير للانتخابات. وقالت المصادر إن تلك المبادرة ستكون بمثابة وثيقة إذا ما تمت الموافقة عليها من قبل الكتل والأحزاب السياسية.

وترى المصادر أن «المبادرة أو الوثيقة» ستتضمن تشكيل حكومة انتقالية تكون من ضمن مهامها الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة وتعديل وسن قانون انتخابي ومفوضية انتخابات جديدة، وإجراء تعديلات دستورية وتغيير شكل نظام الحكم من خلال الاستفتاء العام.

وأكدت المصادر أن المبادرة ستكون بمثابة «حل وسط» للخروج من الأزمة الخانقة التي تعصف بالعراق.

وكان مقتدى الصدر، قد جدد مساء أمس الأول، تمسكه بحل مجلس النواب العراقي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مشدداً على استمرار أنصار «التيار الصدري» بمواصلة الاحتجاجات لحين تحقيق المطالب التي ينادي بها. وقال المحلل السياسي العراقي أحمد غازي: «نحن ماضون باتجاه الانتخابات المبكرة وجميع الأطراف متفقة على هذا الأمر، لكنهم مختلفون حول الألية التي ستتم بها الانتخابات بدءًا من قانون الانتخابات إلى طريقة إجراءها». وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «التيار الصدري يريد أن يحل البرلمان قبل أي إجراء نيابي بتعديل قانون الانتخابات الحالي، فهذا القانون نتاج حراك صدري سابق وهم حريصون على الإبقاء على هذا القانون لذلك اتجهوا للاعتصام لمنع جلسات نيابية قد يعدل خلالها قانون الانتخابات أو التصويت للعمل على قانون الانتخابات السابق».

بدوره، أكد المحلل السياسي عمر الناصر بأن خطوات إصلاح النظام السياسي تأتي من خلال حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية.

وأضاف الناصر في تصريح لـ«الاتحاد» أن «تغيير النظام السياسي وتعديل البنود الخلافية في الدستور وإجراء انتخابات مبكرة مع تحديد زمن لإجرائها وضخ دماء جديدة للعملية السياسية مع ضمان بقاء الرعيل الأول داخل صنع القرار السياسي كل ذلك كفيل بالخروج من الأزمة».

في غضون ذلك، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.