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فرار جماعي من سجن في بيروت

فرار جماعي من سجن في بيروت
8 أغسطس 2022 00:48

بيروت (وكالات)

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فرّ 31 موقوفاً فجر أمس، من مركز احتجازٍ واقعٍ تحت جسر قصر العدل في بيروت، بعدما تمكّنوا من تهريب أداةٍ إلى سجنهم ساعدتهم على القيام بهذه العملية، حسبما أفادت مصادر أمنية وقضائية.
وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان: «الأوامر الفورية أُعطيَت لتوقيف الفارّين»، مضيفة أنّ «التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ للوقوف على ظروف فرارهم».
وشاهد مراسل «فرانس برس» صباح أمس، القوات الأمنية منتشرة في منطقة قصر العدل.
وقال مصدر قضائي طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ «الفارّين من جنسيات عدّة، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت»، مضيفاً «يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيدٌ لهويتهم».
من جهته، أفاد مصدر أمني بأنّهم قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري.
ويخضع «سجن العدلية» لسلطة إدارة السجون، بعدما كان سابقاً خاضعاً للأمن العام. 

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