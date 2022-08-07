الإثنين 8 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة: ندعو السودانيين لإظهار مزيد من الإرادة السياسية

الأمم المتحدة: ندعو السودانيين لإظهار مزيد من الإرادة السياسية
8 أغسطس 2022 00:48

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أخبار ذات صلة
تحذيرات من انهيار الهدنة جراء خروقات «الحوثي»
دعوات دولية إلى خفض التصعيد في قطاع غزة

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، وجود تقدم في محاولات تجسير الخلافات بين الأطراف السياسية في البلاد، لكنه حذر من خسارة المكاسب حال التأخر في الوصول إلى حل يخرج الخرطوم من الأزمة السياسية.
وجاءت تصريحات بيرتس في مقال عممه على صحافيين في السودان، يوضح فيه احتمالات الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وجاء في مقال المبعوث الأممي، أن «أصحاب المصلحة السودانيين قد بدؤوا في الالتقاء والتحدث إلى بعضهم بشكل أكثر شمولاً»، مشيراً إلى أنهم «بدؤوا في إحراز تقدم لتجسير اختلافاتهم الأساسية، على سبيل المثال ما يجري بين الأحزاب التي تم عزلها في 25 أكتوبر، والقوى المدنية الأخرى».
غير أن بيرتس دعا الأطراف السياسية إلى الانتباه لعامل الوقت، محذراً من أن الوقت ليس في صالح السودان. 
وأوضح أن حالة الإنسداد السياسي ستؤدي إلى خسارة المزيد من المكاسب الوطنية التي تحققت أخيراً.
وذكر بأنه من المستحيل في ظل الأزمة السياسية الراهنة إحراز تقدم في عملية إعفاء السودان من الديون، التي تبلغ 56 مليار دولار، بعدما كنت العملية بمثابة مكسب وطني حققته الحكومة الانتقالية السابقة.
كما حذر بيرتس من أن الظروف الراهنة تحد من قدرته على المساعدة في حشد التمويل الدولي لدعم الاستقرار والتنمية أو تنفيذ اتفاقات السلام، في وقت تشير التقارير إلى أن ثلث الشعب السوداني سيواجه خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال هذا العام بسبب الآثار المجتمعة للأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية، على حد تعبيره.
وشدد بيرتس على ضرورة أن تضع كل هذه الأحزاب على رأس أولوياتها المصلحة الأكبر المتمثلة في العودة إلى انتقال ديمقراطي ذي مصداقية.

الأمم المتحدة
السودان
الخرطوم
آخر الأخبار
وقف إطلاق النار في غزة
عربي ودولي
وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ
اليوم 00:52
عمار النعيمي خلال زيارته التفقدية لبرنامج «صيفنا سعادة» في مركز شباب عجمان (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان: ترسيخ ترابط الأسر الإماراتية
اليوم 00:49
خالد الشحي يحصد جائزة الإعلام العالمي
الإمارات
خالد الشحي يحصد جائزة الإعلام العالمي
اليوم 00:49
نائب الرئيس الاندونيسي متحدثاً خلال الندوة (وام)
الإمارات
نائب الرئيس الإندونيسي يشيد بجهود «حكماء المسلمين»
اليوم 00:49
شما المزروعي: تعزيز الأخوة الإنسانية للتعامل مع التحديات
الإمارات
شما المزروعي: تعزيز الأخوة الإنسانية للتعامل مع التحديات
اليوم 00:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©