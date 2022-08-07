تضرر 17 ألف أسرة نازحة جراء السيول في مأرب

عدن (الاتحاد)

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شمالي شرقي اليمن، أمس، عن تضرر أكثر من 16 ألف أسرة نازحة جراء السيول التي شهدتها المحافظة الليلة قبل الماضية.

وأشارت في بيان، إلى أن محافظة مأرب شهدت، تغيرات مناخية صاحبتها أمطار وسيول جارفة، أدت إلى تضرر 16 ألفًا و735 أسرة. ولفتت إلى أن 5287 ألف أسرة تضررت بشكل كلي جراء هذه السيول، أغلبها في مديرية «المدينة». وطالبت الوحدة شركاء العمل الإنساني بتقديم معونات عاجلة للأسر المتضررة خاصة في مجال المأوى والغذاء. ودعت إلى استبدال المأوى الطارئ وتنفيذ تدخلات بجانب المأوى الانتقالي، داعية شركائها إلى العمل معها في تبني استراتيجية عامة لحماية مخيمات النازحين من الكوارث، والحوادث، وإعادة ترتيبها وتنظيمها. وقال الناشط المقيم في مدينة مأرب خليل المليكي، إن «كافة الأسر النازحة تعيش ظروفا بالغة الصعوبة جراء استمرار تدفق السيول بغزارة في المحافظة المكتظة بالسكان والنازحين».

وأضاف المليكي: «كافة مخيمات النازحين تضررت بشكل كبير جراء السيول»، لافتاً إلى أن «أوضاع النازحين حاليا باتت سيئة للغاية».