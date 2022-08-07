قافلة سفن محمّلة بـ 170 ألف طن من الحبوب تغادر موانئ أوكرانيا

كييف (وكالات)

قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، أمس، إن قافلة ثانية من السفن المحملة بمنتجات زراعية أوكرانية أبحرت من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود.

وكتب كوبراكوف في تغريدة على «تويتر»، أن 4 سفن تحمل بضائع، هي «مصطفى نجاتي، وستار هيلينا، وغلوري، وريفا ويند»، محملة بنحو 170 ألف طن من الحبوب، أبحرت من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود.

وهناك 70 سفينة عالقة في أوكرانيا منذ بدء الأزمة في فبراير بعضها محمل بالحبوب فعلياً، وغادرت أولها ميناء أوديسا إلى لبنان الاثنين الماضي، كما غادرت ثلاث سفن أخرى الميناء الجمعة.

ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء الأزمة، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار.

وينص الاتفاق على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.