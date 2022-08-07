4 قتلى وإصابة برلماني في هجوم مسلح غربي باكستان

إسلام أباد (وكالات)

أفادت الشرطة ووسائل إعلام محلية، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم مسلح استهدف قافلة لياقت علي النائب عن الحزب الحاكم شمال غربي باكستان.

وتعرض علي، النائب في البرلمان الباكستاني عن إقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي، لهجوم في منطقة «دير» النائية المتاخمة لأفغانستان المجاورة.

وذكرت إذاعة «جيو نيوز» المحلية أن «علي، المنتمي إلى حزب تحريك إنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، وتم نقله إلى مستشفى».

ومن بين القتلى شقيق النائب، واثنان من رجال الأمن، وطفل، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين في الهجوم.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي سياق متصل، أصيب جنديان من رجال الشرطة الباكستانية بجروح جراء انفجار استهدف فجر أمس، سيارة دورية للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، زرعها مجهولون على جانب الطريق، وانفجرت أثناء مرور سيارة للشرطة بالقرب منها، كانت تقوم بأعمال دورية روتينية.

وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار، وقامت بجمع الأدلة، ونقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.