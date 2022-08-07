جرحى بإطلاق نار في مدينة سينسيناتي الأميركية

أسفر إطلاق نار، صباح اليوم الأحد، في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأميركية عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، حسبما أفادت شرطة المدينة. وقال مايك جون مساعد مدير الشرطة، في مؤتمر صحفي اليوم، إن مطلق النار المشتبه به فر من موقع الحادث بعدما فتح النار على منطقة مزدحمة في شارع "مين" بالمدينة ولا يزال هاربا. وأضاف جون "في الوقت الراهن، لدينا ضابط شرطة أطلق رصاصة واحدة، ولا نعرف ما إذا كان ضرب الشخص الذي أطلق عليه النار.. ما يمكنني قوله لكم هو أن ذلك الشخص كان يطلق النار بشكل نشط من سلاح ناري في ذلك الوقت". وأوضح جون أنه لا يوجد من الضحايا من يعاني من حالة خطيرة، حيث كان معظم الإصابات في الأطراف السفلية. وقع الحادث في منطقة "أوفر ذا راين" الشهيرة في سينسيناتي وهي من أكبر مدن أوهايو، والمعروفة بمطاعمها. وشهدت عدة ولايات أميركية، منذ شهر أبريل الماضي، حوادث إطلاق نار أسفرت عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين.