روسيا تعلن تدمير أسلحة قدمها الناتو لأوكرانيا

أعلنت القوات المسلحة الروسية أنها تمكنت من تدمير ترسانة تحتوي على 45 ألف طن من الذخائر التي قدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) للقوات المسلحة الأوكرانية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات الروسية دمرت تلك الذخائر في منطقة ميكولايف، بحسب قناة "آر تي عربية" الروسية.وقال البيان "دُمرت ترسانة بالقرب من فوزنيسك، حيث كان يُخزن 45 ألف طن من الذخيرة قدمتها مؤخرا دول الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية". بالإضافة إلى ذلك، نقل البيان أن الجيش الروسي قصف ثلاثة مواقع قيادة، حيث استهدف القصف كتيبة من اللواء الآلي الأوكراني بالقرب من قرية أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمي بالقرب من بيريستكا، فضلا عن الوحدات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني، في 173 منطقة أخرى.